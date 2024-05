Europei 2024 - Milan Tomori out dall’Inghilterra e Loftus-Cheek? I convocati

Archiviata la fase di qualificazione e quella élite, gli Europei Under 17 entrano nel vivo con la fase finale del torneo , in programma a Cipro dal 22 maggio al mercoledì 5 giugno, giorno della finale al Limassol Stadium. Le 16 finaliste si affronteranno in sei stadi sede di gara, tra Larnaca, Limassol, Paralimni e Desaki. La formula prevede una fase a gruppi con quattro gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due di ciascun gruppo si qualificano ai quarti di finale e da lì in poi si procede con gare ad eliminazione diretta. sportface

Dopo la trasferta di Coppa del Mondo a Baku, in Azerbaijan, la nazionale italiana di Tiro a segno è pronta a mettere nel mirino gli Europei a fuoco 2024, che si terranno a Osijek (in Croazia), dal prossimo 23 maggio. Un appuntamento importante quello nei Balcani perché, oltre alle medaglie continentali, vi saranno in palio ben 8 pass olimpici individuali (non nominali) per Parigi 2024: 2 per ogni gara in programma fra il 28 e il 29 maggio, date nelle quali si terranno i contest seniores di pistola automatica e pistola sportiva da 25m e di carabina 3 posizioni al maschile e al femminile dalla distanza dei 50m.

