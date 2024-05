Da I dannati a Furiosa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 21 maggio 2024) 115 film selezionati, 9 membri della giuria per 22 film in concorso, 9 proiezioni speciali, 8 première. Il Festival di Cannes 2024 è a metà percorso e tra star e stellette dei critici, il pubblico comincia a chiedersi quando riuscirà a vedere i film di cui si parla e si sente ogni tipo di giudizio (oltre che la cronaca dei minuti di applausi). Insomma quando arriveranno al cinema Megalopolis e Parthenope di Sorrentino (in gara domani martedì 21 maggio)? Chissà. Però, tanto per calmare gli animi, e come è ormai tradizione di parecchi festival, alcuni titoli hanno già una data di uscita a ridosso della Palma d’oro: sono 6, e uno (italiano) è già in sala. ...