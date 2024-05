Cartellini Inter - ultimo rischio con sanzione differita | la lista

La lista dei Cartellini dell’Inter si aggiunge di un’unità dopo la partita contro il Sassuolo. Ma è un problema relativo: non solo non riguarda un diffidato, ma l’unico ammonito (Pavard) sale a sei gialli e in ogni caso non potrà ricevere altre squalifiche se non per un’espulsione. DIFFIDATI Inter – lista Cartellini SERIE A 2023-2024 Simone Inzaghi 8 ammonizioni (squalifica scontata in Roma-Inter) Hakan Calhanoglu 7 ammonizioni (squalifica scontata in Fiorentina-Inter) Nicolò Barella 7 ammonizioni (squalifica scontata in Fiorentina-Inter) Lautaro Martinez 6 ammonizioni (squalifica scontata in Inter-Cagliari) Benjamin Pavard 6 ammonizioni (squalifica scontata in Inter-Cagliari) Alessandro Bastoni 5 ammonizioni (squalifica scontata in Inter-Genoa) Henrikh Mkhitaryan 4 ammonizioni (in diffida) Marcus Thuram 3 ammonizioni Matteo Darmian 2 ammonizioni Denzel Dumfries 2 ammonizioni e 1 espulsione (squalifica scontata in Inter-Torino) Francesco Acerbi 1 ammonizione Kristjan Asllani 1 ammonizione Carlos Augusto 1 ammonizione Juan Guillermo Cuadrado 1 ammonizione Stefan de Vrij 1 ammonizione Davide Frattesi 1 ammonizione Davy Klaassen 1 ammonizione Yann Sommer 1 ammonizione In grassetto i giocatori ammoniti nell’ultima partita, in grassetto e corsivo quelli espulsi.

Non ci sono state novità nella lista Cartellini dell’Inter, dopo la partita di domenica col Torino. Il ritorno di Dumfries dalla squalifica fa sì che Inzaghi non abbia più indisponibili, resta un solo diffidato. DIFFIDATI Inter – lista Cartellini SERIE A 2023-2024 Simone Inzaghi 8 ammonizioni (squalifica scontata in Roma-Inter) Hakan Calhanoglu 7 ammonizioni (squalifica scontata in Fiorentina-Inter) Nicolò Barella 7 ammonizioni (squalifica scontata in Fiorentina-Inter) Lautaro Martinez 6 ammonizioni (squalifica scontata in Inter-Cagliari) Alessandro Bastoni 5 ammonizioni (squalifica scontata in Inter-Genoa) Benjamin Pavard 5 ammonizioni (squalifica scontata in Inter-Cagliari) Henrikh Mkhitaryan 4 ammonizioni (in diffida) Marcus Thuram 3 ammonizioni Matteo Darmian 2 ammonizioni Denzel Dumfries 2 ammonizioni e 1 espulsione (squalifica scontata in Inter-Torino) Francesco Acerbi 1 ammonizione Kristjan Asllani 1 ammonizione Carlos Augusto 1 ammonizione Juan Guillermo Cuadrado 1 ammonizione Stefan de Vrij 1 ammonizione Davide Frattesi 1 ammonizione Davy Klaassen 1 ammonizione Yann Sommer 1 ammonizione In grassetto i giocatori ammoniti nell’ultima partita, in grassetto e corsivo quelli espulsi.

