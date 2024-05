Caos e disagi sulla variante per il danneggiamento di una trave

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito del passaggio di un mezzo pesante fuori sagoma (che non rispettava i limiti di altezza vigenti) lungo viabilità non di competenza Anas (via Contrada Novesoldi) nel territorio comunale di Atripalda è stato constatato ildi unadi bordo del sovrappassante viadotto della SS7bis “di Terra di Lavoro” al km 84,300. Il personale di Anas è quindi al lavoro dalla sottostante viabilità, attualmente interdetta al transito, allo scopo di eseguire prime attività di messa in sicurezza e le opportune verifiche tecniche. In esito a tali approfondimenti, potrà rendersi necessaria l’attivazione del senso unico alternatosovrappassante tratta di SS7bis, in attesa dell’esecuzione di interventi definitivi. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda ...