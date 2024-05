Calciomercato - Nandez cambia maglia | il futuro è ancora in Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024) Nahitanè stato uno dei principali protagonisti della salvezza del Cagliari. Il centrocampista uruguaiano continua a confermarsi un calciatore prezioso e il suo nome continua a circolare senza sosta sul fronte del. Si tratta di un calciatore classe 1995. Il suo ruolo principale è quello di centrocampista centrale con capacità di giocare anche nel ruolo di mezzala, esterno di centrocampo e all’occorrenza anche da terzino. Si dimostra subito un calciatore di alto livello nell’esperienza al Penarol, poi passa al Boca Juniors ei si mette in luce con buone prestazioni. Nel 2019 arriva in Italia, al Cagliari per la cifra importante di 16 milioni di euro. Prende in mano la squadra con ottime prestazioni e gol. Gioca con continuità anche nella stagionein corso ed è un punto fermo delle gerarchie di Ranieri. Foto di ...