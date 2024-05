Atp Lione 2024 | montepremi e prize money con Sonego e Darderi

(Di martedì 21 maggio 2024) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 19 al 25 maggio. Il beniamino di casa Ugo Humbert guida il seeding, seguito dal kazako Bublik e dal connazionale Mannarino. Presenti ai nastri di partenza anche due tennisti italiano: Lorenzoe Luciano. Iltotale del torneo è di €579.320 con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEATP 250PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti) SECONDO TURNO – € 10.165 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti) SEMIFINALE ...

Il Tabellone principale del torneo Atp di Lione 2024 , che si svolgerà sulla terra rossa francese da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio. Ugo Humbert e Alexander Bublik sono le prime due teste di serie del torneo transalpino a pochi giorni dallo start ufficiale del Roland Garros. Al via anche due tennisti italiani, entrambi a caccia degli ultimi punti fondamentali per conquistare le Olimpiadi: Darderi è in questo momento in vantaggio su Sonego, che invece insegue. sportface

ATP Lione: Darderi elimina Daniel, ora c'è Mannarino. Sonego, altro flop: perde contro Mpetshi Perricard - Dopo Roma e prima di Parigi: il torneo di lione, anche logisticamente, è un'ottima tappa intermedia tra gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros. Come quello organizzato nella vicina Ginevra, in ...

ATP Lione: buona la prima per Darderi, battuto Daniel due set a zero - ATP lione: buona la prima per Darderi, battuto Daniel due set a zero - Continua l’ottimo periodo sulla terra rossa da parte del nostro Luciano Darderi. Dopo la semifinale raggiunta al Challenger di Torino e prima ancora la sconfitta al terzo turno a Roma contro il vincit ... ubitennis

A Lione giocano Darderi e Sonego - A lione giocano Darderi e Sonego - Ginevra Primo turno Cobolli b. Karatsev 75 61 Secondo turno Cobolli c. Shelton (4) lione Primo turno Darderi c. Daniel (q) Sonego c. Mpetshi (wc) Rabat Primo turno Cocciaretto (7) b. Kabbaj 63 64 ... servizitelevideo.rai