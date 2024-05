Inter - 3 gruppi interessati Cessione in tempi brevi? C’è anche un’ipotesi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ci sarebbero treessati a rilevare l’dal fondo statunitense Oaktree. Il punto sul club nerazzurro.– Queste le parole di Stefano Donati, giornalista di Telelombardia, su Twitter. “Ci sono 3essati a rilevare l’da Oaktree. I colloqui sono iniziati a dicembre, evidentemente il fondo aveva già intuito le difficoltà di Zhang. Possibile quindi unain. C’èl’ipotesi vendor loan, come ha fatto Elliott con Cardinale“. Fonte: Twitter Stefano Donati-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...