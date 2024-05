Incidente aereo in Iran - morto il presidente Ebrahim Raisi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Iliano, 63 anni, ènell’avvenuto domenica, intorno alle 13.30 ora locale, nella provincia dell’dell’Azerbaigian orientale. Sull’elicottero che aveva portatoa inaugurare – first appeared on il manifesto.

Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, conosciuto semplicemente come Ebrahim Raisi , è un politico ultraconservatore e magistrato iraniano . Dal 3 agosto 2021 è l’ottavo presidente presidente dell’Iran. Nelle ultime ore è stato coinvolto in un incidente ...

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto in un incidente aereo . Sarebbe esclusa la matrice terroristica Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto in un incidente aereo . “Quando è stata scoperta la posizione dell’elicottero precipitato, non è ...

Morte Raisi, incidente o attentato Cosa sappiamo e situazione in Iran - Morte raisi, incidente o attentato Cosa sappiamo e situazione in Iran - Il presidente Ebrahim raisi è morto nello schianto dell'elicottero: l'ipotesi è quella dell'incidente ma c'è chi parla di attentato, a prescindere si tratta di un altro duro colpo per l'Iran.

Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi - Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano raisi - Tutti morti. L’incidente è avvenuto, probabilmente a causa del maltempo, in una zona impervia. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 di ieri ora ...

Incidente in elicottero, è morto il presidente dell’Iran Raisi - Incidente in elicottero, è morto il presidente dell’Iran raisi - TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – La televisione di stato iraniana ha confermato ufficialmente la morte del presidente dell’Iran, Ebrahim raisi, e del suo ministro degli Esteri, Hossein Amir Abdollahian. I ...