I programmi in tv oggi - 20 maggio 2024 | film e intrattenimento

(Di lunedì 20 maggio 2024) Su Rai Uno Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, su Canale 5 Io canto Family. Guida aiTv della serata del 20Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 20? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 Diabolik. Clearville, anni ’60. Diabolik riesce a sfuggire per l’ennesima volta alla polizia e all’ispettore Ginko da sempre sulle sue tracce. Intanto in città non passa inosservato l’arrivo di Eva Kant, una ricca ereditiera cha ha. Su Rai Movie dalle 21.10 Carabina Quigley. Australia, 1860. Il cowboy Matthew Quigley è un tiratore eccezionale: ...

