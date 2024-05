Traffico Roma del 16-05-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione ancoraintenso sul Raccordo Anulare tra Cassia bis e Salaria e tra Nomentana e Tiburtina in carreggiata interna code anche nel quadrante Sud tra laFiumicino e l’ardeatina in carreggiata esterna incolonnamenti su via del Foro Italico tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni si rallenta per un incidente su via Cristoforo Colombo tra il sottopasso Manlio cavalli e via di Malafede verso Ostia infine manifestazione con corteo in corso in zona Garbatella con termine alle ore 20 a piazza Oderico da Pordenone per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ne vado Arnoldi è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...