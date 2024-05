Panchina Milan - sfuma Conte? De Laurentiis | Mai parlato Stiamo calmini

CLAMOROSO – Panchina Milan , L’indiscrezione dalla Turchia : il Fenerbahce vorrebbe Stefano Pioli alla guida della squadra per la prossima stagione Il tema Panchina in casa Milan continua ad essere caldo. Man mano che ci si avvicina al termine della ...

La panchina del Milan No, grazie | Cardinale, il top allenatore snobba il Diavolo: telefono chiuso in faccia all’istante - La panchina del milan No, grazie | Cardinale, il top allenatore snobba il Diavolo: telefono chiuso in faccia all’istante - Il top allenatore dice no alla panchina del milan. Contattato in vista dell'addio di Pioli, il tecnico ha scartato l'offerta di Cardinale.

Milan, scatto di Fonseca per la panchina: per i bookie l’ex Roma sorpassa Conceicao e Gallardo - milan, scatto di Fonseca per la panchina: per i bookie l’ex Roma sorpassa Conceicao e Gallardo - Mentre la stagione volge al termine, il milan prosegue il casting alla ricerca del nuovo allenatore: in quota irrompe Paulo Fonseca, che potrebbe tornare in Italia.

Milan, Impallomeni su Conte: “Accordo col Napoli con tanto di clausola” - milan, Impallomeni su Conte: “Accordo col Napoli con tanto di clausola” - Antonio Conte avrebbe trovato l’accordo con ADL, patron azzurro, per accomodarsi sulla panchina del Napoli il prossimo anno. Il futuro della panchina del milan continua a essere un rebus, almeno per i ...