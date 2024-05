La regina Camilla non comprerà più pellicce | l' annuncio di Buckingham Palace

(Di mercoledì 15 maggio 2024)non acquisterà nuovi prodotti in pelle d'animali. La Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, organizzazione no-profit a sostegno dei diritti degli animali) ha ricevuto una lettera dain cui si afferma che lanon si procurerà alcun nuovo capo di...

Il ritorno alla grande di re Carlo III ai suoi doveri a corte non poteva iniziare meglio. Lui stesso aveva ammesso di non volersi perdere il primo Garden Party della stagione Royal, svoltosi Ieri a Buckingham Palace . E il sovrano, ancora in cura ...

Camilla non acquisterà nuovi prodotti in pelle d'animali. La Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ha ricevuto una lettera da Buckingham Palace , in cui si afferma che la regina «non si procurerà alcun nuovo capo di pelliccia». ...

King Charles’ first official portrait since coronation proves divisive - King Charles’ first official portrait since coronation proves divisive - buckingham Palace revealed the first official portrait of ... royal portraits.The King and Queen are reportedly happy with the portrait — Yeo told the BBC camilla said: “Yes you’ve got him,” after ...

Re Carlo, come sta Oggi con Camilla alla cattedrale di St Paul per il rito dell'investitura: «Si sente molto bene ed è di buon umore» - Re Carlo, come sta Oggi con camilla alla cattedrale di St Paul per il rito dell'investitura: «Si sente molto bene ed è di buon umore» - Un'agenda piena di impegni ufficiali quella di re Carlo III, che dopo i primi risultati delle terapia contro il cancro definiti dai medici «incoraggianti» ...

Royal Family Si moltiplicano gli impegni pubblici: Carlo e Camilla a St. Paul per il rito delle investiture - Royal Family Si moltiplicano gli impegni pubblici: Carlo e camilla a St. Paul per il rito delle investiture - camilla intanto ha fatto sapere d'essere soddisfatta del nuovo ritratto ufficiale di Carlo, il primo dopo l'incoronazione, rivelato ieri da buckingham Palace. Una immagine in divisa, su sfondo ...