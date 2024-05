I mostri di Firenze: storie di delitti irrisolti - I mostri di firenze: storie di delitti irrisolti - Torna la serie Sky sui cold case più misteriosi d’Italia con quattro casi che hanno segnato il capoluogo toscano. Alvise di Robilant, Gianni Coli e sua madre, Gianfranco Cuccuini e Gabriella Caltabell ...

Adhu Malual, nuovo opposto per il Bisonte Firenze - Adhu Malual, nuovo opposto per il Bisonte firenze - Una vicecampionessa d’Europa come opposto. Il Bisonte firenze è lieto di ufficializzare l’ingaggio in posto due della ventitreenne Adhu Malual, che appena una settimana fa ha giocato la finale di Cham ...

“Adelmo e gli altri”, perseguitati dal fascismo - “Adelmo e gli altri”, perseguitati dal fascismo - Una mostra per raccontare ordinarie, ma poco conosciute, storie di persecuzione durante il Ventennio fascista e sull'uso del confino come strumento di repressione e non certo come l uogo di “vacanza”, ...