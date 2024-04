Torna oggi a Origgio la Fiera del 25 Aprile | ecco il programma

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ha aperto i battenti questa mattina ala 71ma edizione della “primaverile del bestiame e delle merci”, la più importante rassegna del Varesotto. Circa 300 le bancarelle allestite nelle strade attorno al polo fieristico di via Marconi, vetrina per il commercio e l’imprenditoria. Sono attese migliaia di visitatori. Per vigilare sulla sicurezza, ma ...