Stop all’asfalto in piazza Duomo | Valorizziamo l’area Unesco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Pisa, 25 aprile 2024 – “Continua il nostro impegno di togliere il bitume dall’asse centrale e turistico della città. Alla luce anche degli ultimi cantieri in essere in via dei Mille, resta soltanto un’isola di asfalto indel. Intendiamo provvedere". Attraverso un progetto ambizioso che – proprio come annunciato da Andrea Maestrelli, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana – il sindaco Michele Conti rilancia con orgoglio. "Gli uffici sono al lavoro – spiega il primo cittadino – e contiamo di avviare il cantiere nel 2025. Stiamo parlando di un progetto articolato: vogliamo togliere l’asfalto da tuttasostituendola con piastrelle in pietra arenaria. Diremo addio al bitume nell’asse che unisce l’arco diManin condell’arcivescovado, ma anche ...