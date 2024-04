(Di giovedì 25 aprile 2024) OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - Si celebreranno sabato i funerali di, il 32ennenella notte tra domenica e lunedì per un arresto...

«Cieli Blu Davide, Folgore!». Questo il saluto che l’intera comunità di guastatori paracadutisti ha rivolto a Davide Dalla Pria, il trentaduenne padovano che nella notte di domenica 21 aprile si è spento nel sonno . “Degli strani movimenti, come ...

paracadutista morto per un malore improvviso, il gesto commovente dei commilitoni della Folgore per Davide Dalla Pria - OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - Si celebreranno sabato i funerali di Davide Dalla Pria, il 32enne paracadutista della Folgore morto nella notte tra domenica e lunedì per un ...ilgazzettino

Davide Dalla Pria morto a 32 anni a Padova. La fidanzata: «Un sussulto mentre dormiva, così se n’è andato» - OSPEDALETTO EUGANEO - Degli strani movimenti, come sussulti, durante il sonno. Il tentativo di rianimarlo, i soccorsi, l’angoscia nel vedere che ormai non c’era più nulla da ...ilmessaggero