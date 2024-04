Milan - Maldini risponde a Scaroni | l’attacco è durissimo!

(Di giovedì 25 aprile 2024) La risposta di Paolo, leggenda ed ex dirigente del, al presidente rossonero. I dettagli Paolo, ex dirigente del, ha risposto alle parole di Paolotramite il Corriere della Sera. RISPOSTA– «Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere». Ieriaveva infatti dichiarato:– «I rapporti

IN INGHILTERRA - Tetto alle spese in Premier League, club chiamati al voto - Un tetto di spesa legato al reddito dei club con i guadagni più bassi per la stagione 2025/26. I club di Premier League sono chiamati lunedì a votare per imporre un limite che consentirebbe alle socie ...napolimagazine

MILAN - L'ex maldini risponde a scaroni: "Sorrido pensando al mio passato" - Botta e risposta. Paolo maldini non resta in silenzio e affida al Corriere della Sera il proprio pensiero dopo l'affondo di Paolo scaroni: "Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere ...napolimagazine

Milan, Paolo maldini risponde a scaroni: "Se guardo il mio passato, sorrido" - CALCIO - La leggenda del Milan risponde all'attuale presidente, che qualche giorno fa aveva dichiarato: "Spero che non stia guardando al proprio ...eurosport