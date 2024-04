LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | subito sul tatami Carlin - Piras e Pantano

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42: Secondo shido per Shoka 10.41: Uno shido anche per Shoka 10.39: Uno shido per10.38: Toccaall’azzurro Matteocontro il bielorusso Konrad Shoka nel primo turno dei -66 kg 10.36: IPPOOOOOOOOONO! L’azzurro atterra l’avversario armeno e si qualifica per gli ottavi di finale dove affronterà il numero uno del ranking, lo spagnolo Garrigos 10.35: Waza ari Andreyan quando manca 1’30” alla fine 10.34: Qualche buon tentativo dio ma ancora nulla di fatto a metà tempo 10.29:Italia sul1. C’è Andreao contro l’armeno Andreyan per i sedicesimi della categoria -60 kg 10.28: Questo il tabellone della categoria -57 kg donne in ...

Judo, Bellandi: "Ho perso i Mondiali per presunzione": ... dal momento che ero in vantaggio per un waza - ari e anche per la situazione degli shido. Ho ... potendo interagire con i nostri allenatori in maniera diretta e con una preparazione personalizza. Penso ...

