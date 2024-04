Helicobacter pylori | sintomi - contagi - cura

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’o H.è un batterio spiraliforme (ossia a forma di spirale) che è un frequente colonizzatore della mucosa gastrica. Basti pensare, che secondo le stime, è presente nello stomaco di ben due persone su tre. Questo, però, non rappresenta sempre un problema: spesso, infatti, l’infezione è asintomatica e non provoca danni. In altri casi, invece, non va sottovalutata perché può causare problemi, come gastrite e ulcere a livello dello stomaco o del duodeno, il primo tratto dell’intestino. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sull’infezione dae sulle strategie da adottare per tutelare la propria salute. Cos’è l’L’infezione dasi verifica quando ...

A cosa serve il breath test al glucosio: Il breath test al glucosio non è l'unico breath test esistente: se ne possono effettuare altri, come il breath test per la ricerca dell'Helicobacter Pylori e il breath test al lattulosio. Fonti ...

Approvato il nuovo Piano regionale oncologico, Brunetto (Lega): "Passo avanti per il contrasto del cancro in Liguria": Tra gli altri, sono previsti screening della mammella e del colon retto, con ampliamento delle fasce d'età, e screening per eradicare agenti infettivi come Helicobacter pylori, HBV, HCV, HPV. Inoltre,...