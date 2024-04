Alcaraz | Il mio corpo non è ancora pronto a 20 anni - gli serve ancora un po’ di tempo per adattarsi

(Di giovedì 25 aprile 2024) Carlossi appresta al rientro nel Masters 1000 di Madrid dopo l’assenza a Montecarlo, e nel fratha rilasciato un’intervista esclusiva a Marca. Diversi i temi affrontati, a partire proprio dall’assenza nel Principato: “Ho provato frustrazione, perché era un torneo a cui avevamo deciso di andare a giocare, un torneo molto bello a cui avevo giocato solo una volta ed ero entusiasta di gareggiare. Quando ti infortuni, i pensieri positivi non arrivano mai. È stato un momento frustrante perché è arrivato all’improvviso“. Sugli infortuni: “Tante volte non capisco le situazioni, non capisco i momenti e mi chiedo il perché, e se sto facendo bene le cose: sto dormendo bene, sto mangiando bene, mi sto allenando bene e arrivano gli infortuni. Alla fine dobbiamo fare i conti con gli infortuni. Anche se fisicamente mi sento bene, mi sono allenato bene, ...

