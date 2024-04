25 Aprile - corteo verso piazza Duomo

Bergamo. momenti di tensione poco prima delle 11.30 in piazza Vittorio Veneto , punto d’arrivo del Corteo organizzato in occasione del 25 Aprile . Il serpentone partito alle 10 da piazza le Marconi circa un’ora più tardi è arrivato di fronte al palco sul quale si alternano autorità e ospiti. A creare ... Continua a leggere>>

“Clima pace lavoro”: dietro a questo striscione sono partiti in Corteo circa un migliaio attivisti ambientalisti, che hanno aderito alla manifestazione dei fridays For future a Torino. Con gli studenti e gli attivisti sono scesi in piazza anche i movimenti palestinesi per chiedere l’immediato ...

Continua a leggere>>