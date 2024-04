Inter - Thuram e il gol-Scudetto | 'Partita foll - sentimento folle Ci meritiamo tutto questo'

2024-04-22 22:59:00 Calciomercato.com ri porta quanto segue: MILAN Maignan 5: si fa infilare da Thuram sul suo palo. Calabria 4: brutto il colpo sferrato a Frattesi che gli costa Il rosso. Gabbia 5: costretto al fallo sistematico su Lautaro e Thurman perché deve giocare sempre uno contro uno. Ha il merito di lottare fino all’ultimo secondo su ogni pallone. Tomori 5,5: mezzo voto in più per il gol che ha dato un senso al finale ... (justcalcio)

L’Inter ha vinto lo scudetto 2023-2023 con 5 giornate d’anticipo: per la prima volta, decisivo è stato un derby (corriere)

Segui la diretta del derby Milan -Inter, la (prima) partita decisiva per l’assegnazione dello scudetto 2024 ai nerazzurri (corriere)

L'Inter è campione d'Italia per la 20esima volta nella sua storia. La squadra nerazzurra ha battuto il Milan per 2-1 nel derby di stasera laureandosi con cinque giornate d'anticipo campione. L'Inter ha conquistato la seconda stella dopo un campionato dominato praticamente dalla prima giornata, come (ilgiornaleditalia)