Dov’è Pippo? - un legame indissolubile | i fratelli Inzaghi commoventi dopo lo Scudetto | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 aprile 2024) L’Inter è campione d’Italia! I nerazzurri hanno superato il Milan nel derby di questa sera, assicurandosi il 20°della storia del club. Un risultato incredibile, merito di un eccezionale Simone, al suo primoin carriera. Il primo a festeggiare questo splendido traguardo è, fratello maggiore di Simone. Presente negli studi di ‘DAZN’, Filippoha affermato: “da quando è arrivato all’Inter questo è il suo grande successo, ha già vinto delle coppe ma logli dà una soddisfazione meritata. Ora anche lui è super? Per me lo era già, questa è un po’ la sua consacrazione. Sono felice per lui, è un ragazzo che se lo merita per il lavoro e per come vive questa professione“. Bellissimo poi lo scambio tra ...