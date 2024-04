Verissimo - Iva Zanicchi | Sospendo i concerti per stare vicino a mio marito Fausto Lui mi dice io rimango qui con te e per te

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ivaè apparsa a “” sempre sorridente e ironica ma dietro il suo sorriso si nasconde una donna forte che sta al fianco delanche in uno dei momenti più difficili della sua vita. “Tutti continuano a scrivere che ci sono date di qua e di là, ma non è vero. Non so se mi esibirò ma anche per questioni mie personali… Forse, però, farò televisione”, ha rivelato alla Toffanin. Il, con il quale la cantante sta da ben 39 anni, ha dovuto affrontare il cancro. La terribile malattia è partita dai polmoni, poi ha preso il fegato, poi grazie anche alla forza di volontà e alle cureè riuscito a rimanere aggrappato alla vita. “Lui miioqui con te e per te, dobbiamo andare via insieme, – aveva rivelato Iva – io ...