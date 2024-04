Prende una compressa di ibuprofene contro l’influenza e ha una reazione avversa gravissima | E’ la sindrome di Stevens-Johnson - può portare alla morte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sembrava uno di quei milioni di casi apparentemente banali dove, una volta comparsi i primi sintomi influenzali, prendi un antinfiammatorio e aspetti faccia il suo effetto. Non è stato così per una donna in Iraq, di 45 anni, che dopo aver assuntoha avuto unaterribile che le ha causato occhi rossi e gonfi e desquamazione sul viso. È stata quindi portata d’urgenza in ospedale dove le è stata diagnosticata unagrave e rarissima all’chiamatadi. Questo accade quando il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo a un fattore scatenante, come un farmaco, innescando delle reazioni infiammatorie e provocando rossore, gonfiore e formazione di bolle. Nella ...