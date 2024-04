Sigfrido Ranucci dalla Bortone | Cosa penso di quello che ti è capitato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 21 aprile 2024) Serenastasera è tornata in onda con il suo Che Sarà e ha ospitato anche il collega. Prima di rispondere alle domande, il conduttore di Report ha chiesto alla collega: “Intanto volevo chiederti una, come stai?“. Lain maniera molto tranquilla ha risposto facendo a sua volta una domanda al presentatore di Rai Tre: “Bene dai, ma tu che ne pensi diche è successo?”: “Da questa storia la Rai non ne è uscita bene”. “Ioche si poteva evitare tuttoche hanno fatto. Diciamo che l’immagine di questa azienda non ne è uscita affatto bene da questa brutta storia. Io parlo anche semplicemente dal punto di vista commerciale, com’è stata gestita ...