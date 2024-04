LIVE Monza-Perugia 1-1 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | 23-2 - i Block Devils vincono una battaglia nel secondo set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) 23-25 Murooo di Flavio su Galassi! 23-24 Ben Tara mandaa set-point. 23-23 Mani-out meraviglioso di Mar. 22-23 Primo tempo imprendibile di Flavio. 22-22 Bordata in parallela di Maar,ha recuperato tutto lo svantaggio! 21-22 Scappa la pipe di Leon, errore pesante. 20-22 Diagonale potente di Semeniuk. 20-21 Errore di Leon dai nove metri. 19-21 Leon passa sopra il muro. 19-20 Aceee di Galassi,torna a -1! 18-20 Takahashi torna a farsi vedere in attacco. 17-20 Questa volta finisce fuori il servizio di Maar. 17-19 Aceee di Maar,ci prova. 16-19 Errore in attacco di Ben Tara. 15-19 Loeppky passa in mezzo al muro. 14-19 Leon indomabile in questa fase. 14-18 Lungo il servizio di Loeppky. 14-17 Maar trova le mani del ...