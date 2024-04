A me me piace ‘o blues - l’omaggio di Adriano Pennino e Partenope a Pino Daniele

(Di domenica 21 aprile 2024) ROMA – E’ uscito il 19 aprile “A me me‘o”: il Maestroreinterpretano, nel nuovo singolo, uno dei capolavori di. L’inedito duo rilegge uno tra i brani simbolo dell’indimenticato cantautore napoletano e della neapolitan wave, una sorta di dichiarazione d’intenti, del suo amore per ile per la sua città. Il singolo è estratto da ‘Turnà’, il disco pubblicato in digitale a dicembre e ora disponibile anche in CD e vinile: un lavoro che raccoglie 13 memorabili gemme della musica napoletana, riarrangiate dal Maestroe interpretate da, con la partecipazione di Gigi D’Alessio, Andrea Sannino, Sal Da Vinci e Antonio Marino, e due brani inediti. Un ...

Tieniti stretto il tuo Day Job: una vita in musica di un workingman: Abbiamo fatto musica e speso tempo e denaro per realizzare album perché ci piace. Oggi più che mai ... dal folk, al rock, al blues, al gospel e al jazz. Alla fine ho smesso di fare dischi e ho via via ...

Ste al Dum Dum Republic giovedì 25 in attesa di Clementino domenica 28: Il suo mix di soul, blues, con contaminazioni pop è una vera magia, che solo una metropoli ...