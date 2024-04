Fabbian tra presente e futuro - con Reggio Calabria nel cuore | la gente di lì di una bontà mai vista finora

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 aprile 2024) Protagonista di una video interrealizzata da SportWeek, Giovanni, centrocampista del Bologna, cresciuto nell’Inter, si è raccontato a 360 gradi. Dall’Inter al Bologna, passando per la scelta del ruolo che ricopre in campo. Nell’interdic’è spazio anche per una bellissima parentesi legata all’esperienza vissuta nel 2022-23 a, la normalità ed il ruolo in campo “Sono un normalissimo ragazzo di 21 anni che ha la fortuna di fare quello che gli piace da sempre. E cerco di godermela nella maniera più naturale possibile“, ha affermato. “Sono partito attaccante, poi terzino e difensore centrale. Ho giocato un po’ in tutti i ruoli, tranne quello del portiere. Anzi, sì, una volta sola: al primo tiro presi gol, e per colpa mia. ...