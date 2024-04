Tesoretto prezioso La Pergolettese deve custodirlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) CREMA (Cremona) Concentrazione in casadopo la convincente vittoria di misura ottenuta sabato sera sull’ostico campo della Virtus Verona. La squadra cremasca ha ripreso la preparazione al centro sportivo Bertolotti con l’obiettivo di raccogliere più punti possibili nelle ultime due gare della stagione regolare. A cominciare da sabato al Voltini con l’Albinoleffe e poi nell’ultimo weekend di aprile in trasferta sul terreno della Giana Erminio. Con i tre punti conquistati in terra veneta i gialloblù hanno consolidato la quint’ultima posizione mantenendo così i 9 punti di vantaggio sulla penultima necessari per evitare i playout. "Abbiamo in testa un solo obiettivo, vincere e salvarci e lo vogliamo fare il prima possibile - spiega il difensore Mariano Arini (nella foto), tra i più esperti dei suoi -. Con l’Albinoleffe sarà una gara decisiva e non possiamo ...