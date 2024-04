Sport in tv oggi giovedì 18 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in18: inil tennis con ben 5 tornei tra ATP e WTA, il calcio con Europa League e Conference League, il volley con la SuperLega, il ciclismo con il Tour of the Alps e molto altro. Saranno tre gli azzurri impegnati negli ottavi di finale dei vari tornei di tennis: nell’ATP 500 di Barcellona Matteo Arnaldi affronterà l’argentino Marco Trungelliti, mentre nel WTA 500 di Stoccarda Jasmine Paolini sfiderà la tunisina Ons Jabeur, infine nel WTA 250 di Rouen Martina Trevisan se la vedrà con l’ucraina Anhelina Kalinina. Nel torneo finale di qualificazione olimpica di tiro a segno, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile, si disputeranno le ultime qualificazioni: nella pistola automatica da 25 metri maschile ...

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di mercoledì 17 aprile 2024. Si chiudono i quarti di Champions League con gli ultimi due incontri di ritorno: Bayern-Arsenal a ... (sportface)

