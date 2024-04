Pecci Books Il fine settimana con l’Art Land

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Doppio appuntamento connel weekend. Sabato alle 18 sarà presentato per la prima volta al pubblico il volume di Carlo Scoccianti "Arts / Creare habitat naturali come nuova forma d’arte", Edizione Gli Ori; domenica alle 10.30 sarà resa visitabile la nuova opera "Isole" in corso di realizzazione alla cassa di espansione Lupo sul torrente Vingone, in località Capalle a Campi Bisenzio. Alla presentazione del volume parteciperanno l’autore e Anna Lambertini, docente di architettura del paesaggio all’università di Firenze; modera l’incontro Stefano Pezzato, responsabile della collezione e degli archivi del. Negli ultimi venti anni nella nostra piana è cresciuto un vasto sistema di nuovi ambienti naturali frutto di inediti criteri di intervento progettuale e artistico legati al paesaggio e all’ecologia ...