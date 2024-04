Parliamo di inclusione e lavoro | un binomio possibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arezzo, 18 apriole 2024 – Terzo settore e inserimento lavorativo: temi cari al mondo sociale, specialmente per la cooperazione di tipo B, cioè quello che ha come primo obiettivo l’inserimento lavorativo di persone fragili. La cooperazione sociale ed in questo caso il Consorzio COOB, di cui sono socie cooperative senesi come La Proposta, Solidarietà, Servizi e Territorio, domani, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, organizza un incontro con aziende e istituzioni presso la sede camerale in Piazza Giacomo Matteotti 30 per “parlare di”. Il convegno, che ha lo scopo di discutere su come le imprese e la cooperazione sociale possono fare la differenza collaborando e favorendo inserimenti lavorativi all’interno delle realtà del territorio, prevede il saluto e introduzione dell’Avvocato Marco Randellini, Segretario ...