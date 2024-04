Milan-Inter è anche Derby della solidarietà - le due Curve insieme | l’iniziativa

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lunedì 22 aprile ci sarà ildio tra, che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri. Ma èil, come ribattezzato dalla fondazione City Angels. INIZIATIVA SPECIALE ?saràil. Le due, infatti, primapartita si unirannoper una bellissima iniziativa solidale: ovvero intorno alle 15 due furgoni, unoCurva Sud dele unoCurva Nord dell’, si ritroveranno davanti all’ingresso 8 dello stadio San Siro ...

Inter, tra Bento, Gudmundsson e Buongiorno, spunta anche Alex Sandro: Inzaghi pensa al 4-3-1-2 - Il brasiliano non ha ancora rinnovato con la Juve e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato offerto all'Inter dal suo agente ...it.blastingnews