(Di giovedì 18 aprile 2024) Teheran e Tel Aviv sono ai ferri corti. Gli israeliani hanno bombardato il primo aprile l’ambasciataiana a Damasco, in risposta la Repubblica Islamica ha lanciato un attacco dal suo territorio contro il territorio dello Stato ebraico nella serata di sabato. Un botta e risposta che forse non è ancora del tutto terminato, considerato che InsideOver.

Chi comanda in Iran oggi: Un botta e risposta che forse non è ancora del tutto terminato, considerato che [...] Continua a leggere The post Chi comanda in Iran oggi appeared first on ...

Fallout, spiegazione e riassunto del finale di stagione: cliffhanger in vista della S2: Dopo che Maximus lo libera per sbaglio, Cooper Howard arriva, lo riconosce e gli permette di scappare, così che lui e Lucy possano inseguirlo verso chi comanda la Vault - Tech . Nel mentre la fusione ...