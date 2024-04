Psg | Luis Enrique | “Superare il turno contro il Barcellona difficile per me”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024), allenatore Paris Saint-Germain ha rilasciato in zona mista le sue impressioni a caldo dopo aver passato ilbattendo ilnei quarti di finale di Champions League: “Giocareilè stato molto. In termini sentimentali ed emotivi per me. E in termini calcistici mi piacerebbe non dover affrontarla troppe volte. Sono molto contento di aver superato ilperò.” Il tecnico dei parigini poi continua: “Siamo stati bravissimi nel pressare, Barcola, Kylian e Ousmane sono stati spettacolari e ci hanno permesso di giocare dove volevamo. Ho analizzato a fondo la gara d’andata ed ero ancora più convinto che non ce l’avessimo fatta”. meritavamo di perdere, dopo la sconfitta di oggi, i giocatori hanno mantenuto ...