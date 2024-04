Calcio | Eccellenza Domenica campionato fermo dopo la morte di Giani Il Camaiore tornerà in campo a Fucecchio il 28 aprile

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si fermerà per unasolo ildiToscana, per quanto riguarda il girone A,la tragicasuldel giocatore Mattiadel Castelfiorentino. Niente partite dunque21per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana. Due sono le motivazioni che hanno portato Paolo Mangini e i suoi consiglieri a compiere questa scelta, quando siamo a sole due giornate dal termine della regular season. La prima ragione è rispettare e onorare la memoria del povero Mattia, drammaticamente deceduto lunedì mattinail malore diaccusato al 15’ della partita a Campi Bisenzio (il funerale è previsto per il fine ...

