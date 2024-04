Allenatore Napoli | Pioli e Gasperini nei pensieri di De Laurentiis

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo Allenatore per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, due nomi sembrano superare la concorrenza. Il Napoli del futuro sta nascendo proprio in ... (spazionapoli)

Ha parla to anche del Napoli Giuseppe Incocciati , ex calciatore (anche del ‘Ciuccio’) e opinionista Mediast, a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 ... (terzotemponapoli)

Braglia: “Inter, Inzaghi può aprire un ciclo e vincere la Champions League” - Le parole dell'ex calciatore a proposito dell'attuale Allenatore nerazzurro ormai vicino ad alzare lo scudetto con l'Inter ...fcinter1908

Criscitiello smonta Conte-Napoli: “ADL non si fa vivo da gennaio e 8mln non glieli dà!” - A De Laurentiis conviene Italiano che guadagna 2 milioni. Conte in testa ha il Milan. Conte e il Napoli si sono sentiti a gennaio, da allora De Laurentiis non si è più fatto sentire perché è ...tuttonapoli

Il Napoli ad un passo da Guido Rodriguez, centrocampista del Betis (Tyc Sport) - MERCATINI Campagna Amica, i buoni prodotti della terra il 17 APRILE SPETTACOLI Lo spettacolo "Cirano deve morire" in scena al Teatro Bellini di Napoli fino al 21 APRILE ...virgilio