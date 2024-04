Sentenza parzialmente riformata? Pignoramento inefficace

(Di lunedì 15 aprile 2024) Mario di Salvia - Ilavviato in forza di unadi prime curein appello èe l'esecuzione va sospesa.

Politeama, battute finali. La Sentenza a fine maggio - La difesa "Non ci fu nessuna incolumità pubblica: il fabbricato era sequestrato". I 14 imputati sono alla sbarra per il crollo avvenuto al teatro in piazza Farini.lanazione

Sentenza Ronaldo, la Juventus annuncia battaglia: "Pronti a tutelare i nostri diritti" - hanno accolto parzialmente la domanda formulata in estremo subordine dall’Ex Tesserato, accertando la responsabilità precontrattuale di Juventus derivante dal fallimento della trattativa e condannato ...tuttojuve

Sentenza Ronaldo, CampI: "Parlare di sconfitta della Juventus è piuttosto singolare. Oggi inizieranno gli articoli..." - 'La carta Ronaldo esisteva e chi sosteneva il contrario aveva torto. 9.776.166,66 più gli interessi legali. Che precisiamo non stanno al 16% come da altre parti. La Juventus ha RISPARMIATO 9 dei 18 mi ...informazione