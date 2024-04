De Rienzo | “Meret | non c’è stato un percorso di crescita”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Jolanda De, giornalista di Sportitalia, è intervenuta a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole:si ripete in un errore decisivo come accadde ad Empoli… “Ci siamo illusi, dopo Monza, che ci potesse essere un filotto continuo con delle partite più accessibili. Questo campionato, tuttavia, ci sta insegnando che le partite non vanno più calcolate su carta. L’Inter può pareggiare col Cagliari, il Bologna con il Monza e il Napoli può clamorosamente pareggiare con il Frosinone. Dico clamorosamente perché negli azzurri non ci sono sinergie di squadra. Per quanto riguardanon c’èundi, l’errore è simile a quello commesso due anni fa. Tutte le gare diventeranno difficili per tutte le rivali, ma il Napoli di questa stagione viene ...

