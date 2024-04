Se le donne desiderano mangiare più dolci c'è un motivo scientifico | non è una leggenda

LA VALLE PELIGNA IN MANO ALLE donne MENTRE GLI UOMINI STANNO A GUARDARE - Abbiamo provato di tutto in questi ultimi 30 anni andando sempre più giù, speriamo che questo cambio di passo possa dare qualche risultato positivo sempre che le “nostre” donne in questione ... andare ...reteabruzzo

Denatalità, Giorgia Meloni parla di “cattivi maestri” ma il governo non fa nulla per la famiglia - se lo desiderano, si fa resistenza ad ogni idea di salario minimo e di riduzione del precariato e del part-time involontario che impediscono a molti giovani uomini e donne di fare progetti a lungo ...ilsecoloxix