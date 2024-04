Sabbatani Ero sicurissimo di segnare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Con un Pavesi in meno (stagione finita per il ventisettenne italo cubano che si è rotto il tendine d’Achille), ma con unsempre pronto all’uso. Il Ravenna che deve affrontare l’ultimo mese si ‘regular season’, partendo dal match di domenica, alle 15, al ‘Biavati’ di Bologna contro il Progresso, sa di poter contare sul bomber faentino, capace di arrivare in doppia cifra pur partendo da ‘non titolare’. Il decimo gol stagionale (settimo da subentrante),lo ha firmato domenica scorsa nel derby contro il Forlì. Tra l’altro, la prima opportunità gli era andata male, con l’errore dal dischetto: "Avevo deciso l’angolo, erodi metterla lì. L’ho presa male, un po’ sotto e, purtroppo, è andata fuori. Sul momento, c’è stato un attimo di sconforto, poi mi sono detto: io, il gol lo faccio lo stesso, sono ...