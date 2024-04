Urta un furgone con la sua Porsche e si schianta contro un albero | muore sul colpo | altre 6 persone ferite

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un uomo di 32 anni era alla guida della suaCayenne e stava viaggiava sulle strade di Sirmione quando si ètounfinendo poi violentementeun. L'uomo è morto, in gravissime condizioni la donna che era in auto con lui.

Porsche Cayenne finisce in un canale a Sirmione, muore un 32enne di Peschiera - Per il 32enne albanese Ruben Wlodkowski, alla guida di una Porsche Cayenne, non c’è stato nulla da fare mentre la donna che era con lui è stata trasferita in condizioni gravissime al Civile dall’eliso ...brescia.corriere

Schianto a Sirmione, la vittima è un 32enne di Peschiera del Garda - La Porsche che stava guidando è stata Urtata da un van che usciva da una via laterale ed è poi finita nel canale e contro un albero. Ferita gravemente anche una donna ...giornaledibrescia

Incidente a Torino Borgo Vittoria: scappa col furgone dopo l'urto con l'auto, poi torna a recuperare la targa - Così, dopo essere scappato col suo furgone, forse proprio perché non ha visto grosse ... venerdì 5 aprile 2024, il suo mezzo aveva Urtato un'auto Opel. A bordo di quest'ultima viaggiavano due uomini, ...torinotoday