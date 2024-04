Nancy Brilli | “Ho perso mia mamma a 10 anni | il dolore mi ha cancellato la memoria”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 7 aprile 2024) A breve, mercoledì 10 aprile 2024,taglierà un traguardo importante, il suo 60esimo compleanno, per questo può essere quasi naturale fare un bilancio della sua vita. Ai microfoni dell’Adnkronos l’attrice ha sottolineato quanto il suo corpo possa essere cambiato, come è più che normale, pur non avendo la smania di fare costantemente attività fisica. “Io amo la bellezza, mi piace essere bella e mi piacciono lene belle, fosse per me aiuterei tutte lene a crearsi un’armonia. Certo – ammette – il corpo non è più quello di quando avevo 20, ma ci tengo che sia sano perché devo tenermi in forma ancora per un pò di tempo, per i miei nipoti. Detto ciò non sono una fissata per le diete o per allenamenti estenuanti e quotidiani perché, di fondo, resto una pigra”. Lei non ha niente, al ...