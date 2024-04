Caldo in Emilia Romagna | temperature fino a 26 gradi La data in cui cambia tutto | rischio grandine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) Bologna, 7 aprile 2024 – Aprile come giugno, o forse anche luglio: ieri inle, in alcune zone, hanno superato i 24e la morsa delestivo arrivato all’inizio della primavera non accenna a mollare la presa almeno per qualche altro giorno e, anzi, farà ancora più. Secondo le previsioni meteo di Arpae, il maltempo farà capolino in regione mercoledì 10 aprile con il ritorno della colonnina di mercurio a valori più consoni per il periodo. Ma sarà solo un blitz perché già da giovedì tornerà il sereno conin rialzo. Quel che resta da capire è come si manifesterà il brutto tempo dopo questa fiammata africana dell’anticiclone Narciso, gli esperti de ilMeteo.it temono l’arrivo in Italia dicon ...