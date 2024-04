? LIVE! Cagliari-Atalanta 0-0 | inizia la partita

(Di domenica 7 aprile 2024)0-0 Marcatori: –(4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Sulemana; Gaetano, Oristanio; Shomurodov. A disp. Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Azzi, Di Pardo, Zappa, Prati, Viola, Jankto, Luvumbo, Kingstone, Lapadula. All. Ranieri(3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. A disp. Musso, Rossi, Hien, Bonfanti, Ruggeri, Holm, Bakker, Adopo, Pasalic, Miranchuk, De Ketelaere, El Bilal. All. Gasperini Arbitro: Rapuano Ammoniti: – Espulsi: – Note: –

