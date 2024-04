Come è difficile piantare l’albero del buon governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 2 aprile all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Si sa che non esistono automatismi, per cui non basta che un partito, o uno schieramento politico, vinca le elezioni per vedere Palazzo Chigi inondato improvvisamente di grande luce rigeneratrice. Ma non per questo diventa inevitabile che allee prospettive che si andavano realisticamente delineando, possa lentamente subentrare il logoramento di quella che veniva considerata una ragionevole aspettativa. Sta succedendo che, dalle ombre intraviste dietro veli sottili, si cerca ora di nascondere e occultare -con tende di doppio spessore- le ambiguità, le doppiezze e le opportunistiche incoerenze che scuotono ilpresieduto da Giorgia Meloni. Lei continua a raccogliere stima e consensi sul piano internazionale ...