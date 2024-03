LIVE Superbike | GP Catalogna 2024 in DIRETTA | pole strepitosa di Razgatlioglu | seguono Bulega e Iannone

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14.00 per gara -1! 11.18 Giro davvero strepitoso diche con 1.39.489 si prende la, secondostaccato di un solo decimo, terzocon tre decimi di distacco. Notte fonda per Bautista con l’undicesimo posto e per Rea solo tredicesimo. In difficoltà anche Bassani e Rinaldi. Van der Mark si trova a 4 decimi dal compagno di squadra in BMW. 11.16 Si conclude la Super, ecco la griglia di partenza di gara-1: 1 54BMW 1’39.489 -0.100 +0.137 +0.325 1’39.966 3262 11Ducati 1’39.591 +0.102 +0.010 +0.139 +0.222 1’39.883 3193 29Ducati 1’39.799 +0.310 +0.113 +3.289 +3.901 1’43.754 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike , GP Catalogna 2024 , Bulega sfida Bautista. Nicolò Bulega , in sella alla ... (oasport)

SBK, Superbike Barcellona: gli orari in tv su Sky, Now e TV8 - SBK: Le derivate arrivano in Europa per il secondo round stagionale: ecco tutti gli orari del weekend catalano in diretta sulla pay-tv e in differita in chiaro sul digitale ...gpone

LIVE Superbike, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: gli italiani cercano conferme tra Superpole e gara-1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della Superbike, GP Catalogna 2024, Bulega sfida Bautista. Nicolò Bulega, in sella alla su ...oasport

Diretta Sbk 2024/ Superbike streaming video tv, Superpole e gara-1 (Gp Catalogna, oggi 23 marzo) - Diretta Sbk 2024 Superbike streaming video tv: orario e cronaca LIVE di Superpole e gara-1 del Gp Catalogna, sabato 23 marzo si fa sul serio al Montmelò.ilsussidiario