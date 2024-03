Caso Kvaratskhelia | raddoppiare l’ingaggio non basta più | quanto chiede per rinnovare il contratto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 23 marzo 2024) Il Napoli lavora in ottica futura sul calciomercato, ma anche per blindare i suoi gioielli come: le ultime sul rinnovo del. La stagione del Napoli non è stata particolarmente esaltante, anzi la potremmo tranquillamente definire deludente. L’ancora di salvezza sarebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, una vera impresa per la condizione attuale di classifica dei partenopei. L’andamento in campionato si è riflesso anche sui singoli calciatori, che non hanno saputo ripeterefanno sotto la guida di Luciano Spalletti e hanno offerto prestazioni spesso sottotono. Su tutti l’MVP della scorsa Serie A, Khvicha. Il georgiano ha reso in maniera troppo altalenante e non è riuscito a trascinare il Napoli, com’era accaduto lo scorso anno. Eppure il suo ...