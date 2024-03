Calhanoglu | “Scudetto? Manca poco Sulla Champions League dico che…”

(Di sabato 23 marzo 2024) Hakan, centrocampista turco dell?inter ed ex Milan, ha parlato dopo la sconfitta contro l'Ungheria a Sportmediaset. Ecco le sue parole

Beppe Bergomi , ex calciatore , ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità che l' Inter conquisti lo Scudetto contro il Milan (pianetamilan)

Calhanoglu si è espresso sul suo futuro all’Inter rispondendo in maniera netta e secca. Poi su campionato e crescita della sua Turchia. CALMA ? A Sport Mediaset, Hakan Calhanoglu su alcuni temi ... (inter-news)

Inter, Calhanoglu a tutto tondo: dallo Scudetto all’eliminazione in Champions. E sul suo futuro in nerazzurro… - Inter, Calhanoglu parla dello Scudetto e del suo futuro. Impegnato con la propria Nazionale nella partita contro l’Ungheria, al termine della gara, il centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu, si è ...interdipendenza

Il futuro all'Inter e la voglia di rivalsa in Champions: parla Calhanoglu

INTER - Calhanoglu: "Manca poco allo Scudetto, resterò qui" - Hakan Calhanoglu vede vicino il traguardo Scudetto: "Manca poco ma mancano altre partite importanti, ci penseremo a tempo debito. Avrebbe un gusto particolare vincerlo col Milan secondo No, vediamo..napolimagazine